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Росавиация назвала достаточными меры, принятые для безопасности полетов над Ираном

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Росавиация назвала достаточными меры, принятые для безопасности полетов над Ираном

Москва, 14 января. Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана, поскольку были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Об этом заявили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что перевозчики следуют мерам предосторожности, которые рекомендовала Росавиация. Например, корректируют маршруты и расписания полетов.

Экипажи не отметили отрицательных моментов, касающихся обслуживания воздушного движения Ирана. Меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, в Росавиации назвали достаточными. Продолжается мониторинг ситуации.

«В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности», — говорится в сообщении.

8 января мир потрясло сообщение о крушении самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном. Трагедия произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном.

Росавиация назвала достаточными меры, принятые для безопасности полетов над Ираном

За несколько дней до авиакатастрофы, 3 января, в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

Убийство национального героя вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции, получившей название «Мученик Сулеймани».

Как объяснили в минувшую субботу власти Ирана, украинский лайнер был сбит средствами ПВО страны из-за «человеческой ошибки», допущенной в кризисный период из-за «авантюризма» США. По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, Вооруженные силы государства находились в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку ожидали после убийства Сулеймани очередной американской атаки. «Боинг» повернул к «чувствительному» военному центру КСИР, был ошибочно принят за «вражескую цель» и сбит.

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.

Росавиация назвала достаточными меры, принятые для безопасности полетов над Ираном

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Источник: Пресс-служба Росавиации
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