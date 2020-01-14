Четырнадцать турецких наемников погибло в Триполи

Триполи, 14 января. Число убитых протурецких наемников в Триполи продолжает расти. На данный момент известно о 14 погибших боевиках.

Как установила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в столице Ливии выросло число погибших протурецких наемников, воюющих на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). На данный момент известно о 14 погибших. Также источник сообщает о принадлежности боевиков к группировкам: это бойцы «Бригады аль-Муатасым», «Бригады Султан Мурад», «Бригады Сукур аш-Шималь» и «Аль-Хамзат».

Вместе с данными об убитых, раскрыты жестокие преступления, которые совершают протурецкие наемники. Они проводят полевые казни пленных, захваченных во время боевых действий в Триполи.

SOHR пишет, что в настоящий момент Турция готовит переброску еще 100 бойцов в Ливию. Анкара предоставляет наемникам турецкие паспорта и месячную заработную плату в 2000 долларов.

Отмечается, что сражаться против Ливийской национальной армии в Триполи отправилось 260 лояльных Турции боевиков, в их числе офицер в звании капитана, который отправился воевать на стороне ПНС 8 января.

Напомним, Турция с начала 2019 года начала переправлять в Ливию террористов из сирийской провинции Идлиб. Они бежали с захваченных ранее территорий, когда Сирийская Арабская Армия начала успешно развивать наступление и освобождать города провинции. Также Анкара поставляет для бандформирований вооружение и военную технику.

С полуночи 12 января 2020 года в Ливии начался режим прекращения огня, которого удалось достичь благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина, которую поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перемирие сохраняется после переговоров в Москве 13 января.