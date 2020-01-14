Минобороны РФ назвало бессрочное перемирие в Ливии главным итогом переговоров

Москва, 14 января. Главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение бессрочного продолжения режима прекращения боевых действий, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что в ходе переговоров также была подтверждена нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Встреча позволила создать благоприятную атмосферу для проведения конференции по Ливии в Берлине 19 января.

В понедельник в Москве прошли переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. В них также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.

Несмотря на то, что переговоры завершились без подписания соглашения между сторонами, многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отметили усилия России, которой удалось организовать такое мероприятие.

Напомним, перемирие Ливии было объявлено в ночь 12 января. Предложили такую меру президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.