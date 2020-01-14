Бутина и Ионов прокомментировали перевод Бута в спецблок для террористов

Россиянина Виктора Бута перевели в спецблок для террористов тюрьмы США. Как сообщила журналистам его жена Алла Бут, это произошло без объяснения причин и по прямому приказу из Вашингтона. Ранее семья надеялась на перевод Виктора в тюрьму с более мягкими условиями содержания. Правозащитник Александр Ионов и Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы в конце прошлого года, рассказали Федеральному агентству новостей о возможных причинах экстренного ужесточения режима для гражданина России.

«Спецблок — это действительно ужесточение режима, — подтвердил в разговоре с ФАН вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. — Наше учреждение в США направит ноту в Бюро тюрем, чтобы прояснить эту ситуацию. Пока что непонятно, на каком основании Виктора перевели на более жесткий режим, учитывая здоровье, его поведение и срок, который он уже отбыл. Как мы видим, американцы продолжают всячески давить на него и делать из него персону, участвующую в российском медийном поле. Виктор недавно давал несколько интервью, и, я думаю, американцам это может не нравиться».

Мария Бутина, которая в прошлом году вернулась в Россию после заключения в американской тюрьме, практически уверена в том, что перевод Бута в спецблок для особо опасных преступников — месть за его излишнюю активность в российских СМИ.

«Каждый раз, когда в СМИ наблюдался всплеск активности по моей теме, меня запирали в «одиночку». Каждый раз, — вспоминает Мария в разговоре с ФАН. — В Оклахоме меня на неделю отправили в одиночную камеру после записи видео для России, где я произнесла: «Русские не сдаются». Почему? Под предлогом защиты моей личной безопасности. Поэтому то, что сейчас происходит с Виктором Бутом, к сожалению, закономерно. Они так наказывают. Если Виктор давал интервью, то это месть за внимание международного сообщества. Самое страшное, что нет понимания, почему это происходит и сколько будет продолжаться. В США человека могут держать в «одиночке» хоть годы: со мной сидела женщина, которая шесть лет провела в одиночной камере».

Напомним, сама Мария Бутина провела в американском карцере четыре месяца, в том числе, в блоке, где держали террористов, обвиняемых в теракте 11 сентября. Теперь она выступает против одиночного содержания в мировых тюрьмах и считает это негуманными условиями содержания.

«Скорее всего, Виктора тоже ждет карцер, — считает Бутина. — Это пребывание наедине с собой на протяжении 23 часов и всего один час вне камеры на звонки, душ, гигиенические процедуры. По моему мнению, это крайне возмутительно. Так просто отправлять людей в карцер нельзя. Кроме того, вам обязаны объяснить, за что отправляют в «одиночку», но не делают этого. Мне однажды было сказано: «Посадить вас в карцер могут за то, что не написано в правилах, потому что не все правила записаны, но подразумеваются».

По мнению Бутиной, выступления Виктора Бута в прессе в долгосрочной перспективе все же могут пойти на пользу его делу: намного хуже, если о нем все забудут и перестанут говорить. По словам девушки, Бут осознанно выбирает общение с российской прессой даже под угрозой наказания со стороны тюремных властей.

«Это решение самого Виктора Бута и его семьи. Я уважаю за это Виктора. Я думаю, он рациональный человек, сделал выбор, и наша задача теперь ему в этом выборе просто помочь. Знаю, что его ждет в американской тюрьме, и это страшно, — поделилась Бутина. — Очень надеюсь, что Россия сможет добиться его освобождения, и общественный резонанс в итоге пойдет ему на пользу».

По словам Александра Ионова, после перевода в спецблок будет вычищен контакт-лист заключенного и тем, кто захочет с ним общаться в дальнейшем, будет тяжело пройти специальную аутентификацию.

«Меры, которые применяются к Буту, не отвечают нормам международного права и законам США, — считает Ионов. — Он не террорист, не пособник террористов. Все знают кейс Бута: к нему есть много вопросов по справедливости приговора, и с годами их становится больше».

Напомним, Виктор Бут обвиняется в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США считается террористической. В 2008 году российского бизнесмена задержали в Бангкоке по запросу Вашингтона. В 2010 году Бута экстрадировали в США, где приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.