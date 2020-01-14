Минюст РФ раскрыл детали вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Москва, 14 января. Европейский суд по правам человека отклонил жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на российское судопроизводство в рамках рассмотрения второго дела ЮКОСа. Об этом во вторник сообщило министерство юстиции РФ.

В частности, ЕСПЧ признал, что уголовное производство, которое велось в России, преследовало законные цели и, вопреки утверждениям заявителей, не было политически мотивировано.

Суд по правам человека не счел нарушением запрет на длительные свидания с родными и близкими во время пребывания Ходорковского и Лебедева в СИЗО. В ЕСПЧ отметили, что подобные меры применяются ко всем подсудимым, поэтому никакой избирательности тут нет.

Кроме того, Страсбургский суд признал необоснованной жалобу на «неподсудность процесса» Хамовническому районному суду Москвы. Было подчеркнуто, что национальные суды поставлены в более выгодное положение, чем ЕСПЧ, поэтому имеют право рассматривать подобные дела.

Отклоненными также оказались жалобы на привлечение Ходорковского и Лебедева повторно за одно и то же преступление и на отсутствие беспристрастности у судьи Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. Европейский суд обратил внимание на то, что заявители не предоставили никаких доказательств, которые бы свидетельствовали об обратном.

«ЕСПЧ не согласился с утверждением М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева о нарушении их презумпции невиновности вследствие сделанных в ходе ряда публичных мероприятий высказываний председателя правительства РФ по обстоятельствам соответствующих преступных деяний», — говорится в сообщении.

Напомним, что второе дело ЮКОСа касалось отмывания денежных средств. В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными и приговорил их к 14 годам лишения свободы с учетом того времени, что обвиняемые уже провели в СИЗО. В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, а 23 января 2014 года Верховный суд РФ постановил сократить наказание Лебедева до уже отбытого, и уже на следующий день бизнесмен вышел на свободу.

Ходорковский замешан сразу в нескольких громких заказных убийствах. Во всех случаях олигарх выступал либо в качестве заказчика, либо главного выгодополучателя. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало «список смерти Михаила Хродорковского».