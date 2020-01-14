МО РФ сообщило, что Хафтар положительно оценил итоговое соглашение по Ливии

Москва, 14 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял двое суток для обсуждения с лидерами племен, сообщили в Министерстве обороны России.

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в сообщении МО РФ.

Накануне в российской столице прошли межливийские переговоры с участием представителей России и Турции.

Политолог Олег Левашов заявил, что России удалось сделать невозможное — с подачи Москвы стал виден выход из сложившейся в Ливии ситуации. При этом эксперт указал, что встреч и переговоров по урегулированию ситуации в североафриканской стране предстоит много, поскольку «слишком долго продолжался конфликт».

«Однако, по опыту Сирии, можно предположить, что решение, предложенное [президентом России Владимиром] Путиным и найденное с его подачи, окажется удачным», — подчеркнул политолог.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджем Тайип Эрдоган провели в Стамбуле переговоры, на которых обсудили ситуацию в Ливии. Глава российского государства предложил ввести в североафриканской стране режим прекращения огня. С 12 января в Ливии начало действовать перемирие.