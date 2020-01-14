Сирия, 14 января. Проамериканские боевики «Джейш Магавир ат-Таура» атаковали отряд Корпуса Стражей Исламской революции в Хомсе. Бывший член «Южного фронта» убит в Даръа неизвестными. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба продолжают наносить удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об убийстве двух членов союзного САА ополчения на юго-западе Алеппо.

«Джейш Магавир ат-Таура»: напали на юге Хомса на отряд Корпуса Стражей Исламской революции.

Курдские вооруженные формирования: в Алеппо в Манбидже закрывают аптеки, которые отказались от обязательного лицензирования у «администрации» SDF и уплаты пошлины.

Провинция Алеппо

Боевики «Тахрир аш-Шам» объявили через подконтрольный им медиаресурс «Ибаа», что ими были застрелены два члена союзного иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) на юго-западе от города Алеппо. Согласно заявлению боевиков, ополченцы устанавливали мины поблизости от их штаба, в момент когда их застрелил снайпер. Источник также добавил, что это повлекло боестолкновение с ополченцами с применением тяжелой артиллерии и пулеметных установок.

На севере провинции в зонах своего контроля курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) закрыли в городе Манбидж несколько десятков аптек, фармацевты которых отказались работать согласно стандартам самоназванного «департамента здравоохранения» SDF, как передает агентство Al Shaam. Всего в Манбидже 200 аптек, остальные согласились пойти на получение лицензии у «администрации» SDF и заплатить налог. В упрощенном порядке нужные разрешения получают аптекари, связанные с силами внутренней безопасности SDF.

Провинция Хомс

Как переедет медиаресурс Masar Press Net, в 55-километровой зоне вокруг базы ВС США «Ат-Танф» отмечаются боестолкновения между проиранским ополчением КСИР и спонсируемых коалицией боевиками «Джейш Магавир ат-Таура», которые дислоцируются вокруг базы. Издание не приводит причину столкновения двух отрядов. Наиболее вероятно, что стычка произошла на фоне ухудшения американо-иранских отношений и обстрелов со стороны проиранского ополчения баз ВС США в Сирии и Ираке, боевики получили расположение повысить меры безопасности у «Ат-Танфа». Отряды КСИР, в свою очередь, регулярно совершают на юге провинции рейды с целью выявления и нейтрализации террористов «Исламского государства»1 которые укрываются в пустынной местности на юге провинции и в приграничной с Ираком зоне.

Напомним, что эскалация американо-иранского конфликта была спровоцирована авиаударом ВВС США в аэропорту Багдада 3 января. По приказу президента США Дональда Трампа ВВС США уничтожили конвой высокопоставленных членов Корпуса Стражей Исламской революции и «Хашд аш-Шааби». В результате атаки погиб глава спецназа КСИР Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Провинция Даръа

В провинции Даръа был обнаружен труп одного из сторонников сирийской оппозиции и бывшего члена группировки «Южный фронт». Точное местонахождение тела и причины смерти не называются, как передает агентство Masar Press Net. Существует вероятность, что данный инцидент относится к серии покушений на жизнь бывших членов оппозиционной официальному Дамаску группировки «Южный фронт». Неизвестные уже убили несколько десятков членов и полевых командиров «Южного фронта» из числа тех, кто официально поддержал перемирие в провинции, предложенное правительством в 2018 году.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_su), подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Тель-Манас, а также открыли огонь из пулеметных установок по укрепрайонам боевиков в районе поселений Кафр-Саджна и Ар-Ракая.

1 Организация запрещена на территории РФ.