Помощница экономиста Исаева назвала причину его смерти

Москва, 14 января. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев Никита умер от обширного инфаркта сердца. Об этом рассказала его близкая подруга и помощница Оксана Мельник.

В эфире радио «КП» она пояснила, что смерть Исаева была естественной, уход мужчины из жизни не содержит криминального следа.

По заключению судмедэкспертов, он скончался от инфаркта сердца, который называют «инфарктом молодых». Близкие долго не сообщали о причинах смерти, поскольку сами узнали о них только после новогодних праздников, когда смогли получить результаты экспертиз.

«В это время проводились анализы, проводилась экспертиза. Исследования были очень подробные и долгие. На различные яды, на различные изменения тканей. Плюс, давайте не забывать о человеческом факторе. Несколько недель мы не могли получить результаты из-за новогодних праздников», — отметила Мельник.

Она также уточнила, что спасти Исаева было невозможно в силу условий, в которых он находился.

«Сосудистый центр существует в крупных городах. Спасти можно — современная медицина это позволяет. Обычно это молодые пациенты после 35–40 лет. И мы можем успеть довезти человека до больницы. К сожалению, Никита был не в крупном городе. И поэтому спасти в купе его не было возможности», — добавила она.

Напомним, Никита Исаев ушел из жизни в поезде Тамбов — Москва 16 ноября 2019 года. В пути ему стало плохо, смерть экономиста констатировали врачи, которых вызвали на железнодорожную станцию «Узуново». Тело доставили на столичный Павелецкий вокзал.

До результатов экспертизы существовало несколько версий о причинах смерти, одной из основных было отравление, поскольку в последние минуты жизни Исаев жаловался на острую боль в животе.