Соседов не верит, что двойняшки Лиза и Гарри являются детьми Пугачевой

Москва, 14 января. Музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз обрушился на звезду российской эстрады Аллу Пугачеву — на этот раз он объявил, что двойняшки Лиза и Гарри не ее дети.

Журналист далеко не первый раз резко высказывается о народной артистке СССР. К примеру, она заявлял, что ей давно пора оставить сцену, потому что певица «еле дышит», а также объявлял о «деловом» характере отношений Пугачевой с супругами.

На этот раз досталось детям исполнительницы, которые появились в браке с юмористом Максимом Галкиным.

«Я не верю, что это ее дети! Что это дети Максима Галкина, верю, а что ее – нет. Эти дети, прежде всего, нужны Максиму. Эта история была сделана для него», — высказался Соседов.

Двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Пара решила обратиться к суррогатной матери. Пугачева утверждает, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной несколько лет назад яйцеклетки певицы.

Сейчас народной артистке СССР 70 лет, ее мужу — 43 года. Пугачева прекратила концертную деятельность и теперь наслаждается семейной жизнью.

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