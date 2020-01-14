Эксперты Бундестага считают, что у США не было необходимости убивать Сулеймани

Берлин, 14 января. Эксперты Бундестага усомнились в законности действий США, направленных на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в заключении научной службы парламента ФРГ.

Эксперты научной службы Бундестага проанализировали убийство Сулеймани в Багдаде. Запрос на подготовку анализа направила фракция Левой партии ФРГ.

«Заявления администрации США не позволяют однозначно ответить на вопрос, почему убийство Сулеймани в Ираке было необходимым, чтобы отвратить прямую угрозу для жизни американских граждан», — говорится в заключении.

В научной службе Бундестага подчеркнули, что атака на Сулеймани с использованием беспилотников не соответствует критериям крайней меры для спасения жизни американцев. В Берлине назвали убийство иранского генерала нарушением пакта ООН о гражданских и политических правах на жизнь, пишет RT.

Напомним, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».