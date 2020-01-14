Политолог Бредихин указал на особую роль РФ в урегулировании ливийского конфликта

Москва, 14 января. Российский политолог Антон Бредихин, комментируя ливийское урегулирование, отметил, что в начале этого процесса особую роль сыграла именно Российская Федерация.

По словам эксперта, Москва смогла выстроить четкую систему взаимоотношений с Анкарой, которая является не только активным участником североафриканской политики, но и конкретно участником, который взаимодействует с одной из сторон в Ливии. Кроме того, обратил внимание Бредихин, в результате действий РФ были получены конкретные договоренности.

Политолог также указал, что в настоящее время РФ продолжает возрождать и усиливать связи на континенте, пишет «Ньюинформ».

Он напомнил, что во времена Советского Союза Москва тесно взаимодействовала с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Так, по его словам, Россия сохранила те связи, которые были ранее, и сейчас усиливает и использует их в рамках ближневосточной политики.

Напомним, 8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Глава российского государства выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии. Так, с полуночи 12 января в Триполи впервые за долгие период воцарилось перемирие.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич объяснил, как Владимир Путин смог добиться перемирия в Ливии, наступившего впервые за долгие годы. По его словам, Запад никогда не мтремился добиться стабильности и мира в африканской стране, лишь усиливая напряженность в регионе. Он также отметил, что у России уникальная роль миротворца.