Ради поездок в Европу украинцы готовы менять паспорта и биографии

На днях официальный Брюссель озвучил новые правила въезда на свою территорию для жителей стран с безвизовым в отношении Евросоюза режимом. С 2021 года каждый путешественник или соискатель работы в ЕС будет обязан пройти специальную «верификацию» и получить разрешение на пересечение границы.

Отдельным положением документ предусматривает ужесточение условий соответствующего въезда для граждан Украины, которым теперь придется заполнять дополнительные анкеты и отвечать на каверзные вопросы личного характера. Информация о нововведении вызвала в украинском обществе брожение: тысячи местных жителей бросились в миграционные структуры для замены загранпаспортов, а на всей территории страны в экстренном порядке были созданы сотни так называемых «фирм визовой поддержки», где клиентам предлагают купить как приглашение на работу, так и «чистую» биографию. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

40-летний киевлянин Валерий Макаренко попал в сложную ситуацию. Несколько дней назад ему было отказано во въезде в Польшу, откуда он намеревался отправиться на нелегальные работы в Германию. Польские пограничники посчитали, что имеющееся на руках у Валерия трудовое соглашение с варшавской компанией является «липовым», а сам гость не смог предъявить необходимые для проживания в Евросоюзе «суточные». Серия и номер паспорта Макаренко были занесены в соответствующую базу данных, из-за чего он не сможет посещать объединенную Европу в течение ближайших трех лет. Единственный выход из сложившейся ситуации неудавшийся гастарбайтер видит в корректировке своих документов.

«Я возьму фамилию жены и получу новые удостоверения личности, — заявил Валерий в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — На это придется потратить много времени, нервов и денег, но цель оправдывает средства».

В не менее драматичном положении оказалась и жительница Черкасской области Надежда Тимчишин (имя изменено). Женщина всерьез опасается, что уже через год она не сможет посещать свою дочь, постоянно проживающую в Италии.

Все дело в том, что в свое время Надежда, принимавшая участие в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, была условно осуждена за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Кроме того, ранее в самой Италии она также имела проблемы с законом. Согласно новым правилам ЕС, наличие судимости и даже приводов в полицейские участки может стать определенным препятствием для въезда в отдельно взятые государства структуры.

«Мне остается только обратиться за помощью к фирме-посреднику: пусть из моей биографии уберут темные пятна, — говорит Тимчишин и тут же добавляет, что лично она не представляет, каким именно образом можно «подправить» упомянутые биографические данные.

На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответила юрист-консультант Татьяна Дацюк.

«Сейчас «центры визовой поддержки» в более чем ста населенных пунктах по всей Украине предлагают самые различные услуги. Всего за несколько дней клиенту оформят и рабочую визу с приглашением от работодателя, и нотариально заверенную справку, где утверждается, что человек исправно платит налоги у себя на родине, а правоохранители претензий к нему не имеют, — отметила эксперт. — Другое дело, что за качество, а главное — законность своих услуг, такие фирмы могут поручиться далеко не всегда. Нет никаких гарантий, что поменявшему паспорт и биографию соискателю удастся избежать самой тщательной проверки новых документов на границах Евросоюза».

Подобное мнение разделяют и в самом ЕС.

«Введение Европой новых правил въезда больно ударит по тем украинцам, которые готовы любыми способами покинуть родину в поисках работы или лучшей судьбы в Евросоюзе, — рассказал корреспонденту ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Безусловно, рядовому путешественнику или законно трудоустроенному работнику нововведения бояться не стоит, но вот для «джентльменов удачи», готовых ради достижения цели отказаться не только от фамилии, но и от биографии, пересечение границ Евросоюза может стать лотереей. В случае проигрыша тот же соискатель будет выдворен восвояси без права возвращения в Европу на многие годы».

Как бы там ни было, а рекламных объявлений на манер «Помощь в получении работы в ЕС, «чистая» анкета» в украинских городах становится все больше с каждым днем.