Баранец заявил, что РФ исправляет «косяки» агрессивной политики США в Ливии и Сирии

Москва, 14 января. Встреча командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа стала следствием миротворческой деятельности России, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Эксперт напомнил, что президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось добиться введения режима прекращения огня в Ливии. Благодаря их усилиям ночью 12 января в Ливии впервые за долгое время вступил в силу режим тишины.

Россия инициировала переговоры между враждующими сторонами ливийского кризиса, которые состоялась в Москве 13 января.

«Дорога в дюнах к миру очень и очень сложна. Тем не менее российская позиция благородна и благородна тем, что она добивается в Ливии мира. Таким же образом Россия добивается мира и в Сирии», – заявил Баранец в комментарии «ПолитЭксперту».

Баранец призвал не ждать сиюминутного разрешения сложного кризиса в Ливии. Так эксперт отреагировал на отказ сторон конфликта подписать соглашении об урегулировании.

«Ждать волшебных результатов сразу, когда стороны уже давно противостоят друг другу, нельзя, быстрого результата не будет. Тем не менее Россия стоит на правильном направлении, и мир это видит», — добавил эксперт.

Однако миротворческая инициатива России уже дала свои плоды ― стороны перестали интенсивно обстреливать друг друга, подчеркнул военный эксперт. Баранец напомнил, что причиной политического кризиса в Ливии стала агрессивная политика США. Именно Вашингтон дестабилизировал ситуацию в стране, когда был убит последний легитимный лидер государства Муаммар Каддафи. Теперь же Россия исправляет ошибки США в Ливии, впрочем, как и в Сирии.

«Мы являемся свидетелями того, что нам приходится исправлять косяки агрессивной милитаристской политики США. От этой правды никуда не уйти», — подытожил Баранец.

Эксперт обратил внимание, что США не намерены отказываться от агрессивной политики в регионе. Об этом свидетельствуют провокации Вашингтона против Ирана. США намерены разыграть ливийский сюжет теперь и в Иране. Россия же вынуждена «зарывать дымящие окопы американской политики», добавил эксперт.