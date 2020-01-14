Cтранам Ближнего Востока стоит закупать оружие у России, чтобы избавиться от гнета США

Премьер-министр Сирии Имад Хамис призвал все страны Ближнего Востока противостоять присутствию американских сил в регионе. Об этом он заявил во вторник, 14 января, в Тегеране на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Все народы, а также правительства всех стран региона должны противостоять незаконному присутствию США», — приводит слова сирийского премьера Al Mayadeen.

Хамис добавил, что ракетные удары Ирана по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля «показали врагам, что им нечем гордиться».

Обстановка в ближневосточном регионе резко обострилась в ночь на 3 января 2020 года после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате чего был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января иранская сторона ответила ракетным ударом по двум объектам в Ираке, которые использовали военные США, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что избавление от присутствия США для ближневосточных стран является задачей весьма непростой.

«Я думаю, такая задача является стратегически важной, но на данный момент времени на Ближнем Востоке присутствует целый ряд стран, которые являются сателлитами США, особенно в зоне Персидского залива. Поэтому будем говорить, что США продолжат свою деструктивную политику. Вопрос в том, как этой политике противостоять. Мы видим, на примере вмешательства США в дела Сирии и Ливии, к чему современное государство приводят «американские плоды демократии». Это Разрушение страны, междоусобица, война, крах экономики, убийства друг друга фактически в гражданской войне», — считает эксперт.

Коротченко также подчеркнул, что противостоять произволу Соединенных Штатов в настоящее время государства способны лишь при поддержке России. В частности, собеседник агентства отметил необходимость закупки российского вооружения.

«Поэтому, в любом случае, призывы призывами, но реалии реалиями. Я думаю, опираясь на поддержку России, страны, которые закупают у нас оружие, реально имеют шанс проводить более суверенную и прагматичную политику. Особенно это касается средств противовоздушной обороны», — заметил Кортченко.

Государства, обладающие современной системой ПВО, сегодня могут являться полностью суверенными, уверен эксперт. В современных реалиях без вмешательства США вести независимую политику возможно лишь имея высококлассное вооружение.

«Если ты проводишь независимую политику и не слушаешь США, тебе либо сделают цветную революцию, либо «Томагавками» нанесут удар, либо используют беспилотники для уничтожения политически несговорчивых военных и государственных лидеров, на примере опять же Сулеймани». — добавил эксперт.

Системы ПВО – основа реального суверенитета. Коротченко подчеркнул, что те, кто желает проводить независимую от США политику, должны в первую очередь думать о закупке в России и обучении персонала, способного эксплуатировать современные зенитно-ракетные системы, комплексы российского производства.