Фанаты оценили раздетую Снегурочку в исполнении Волочковой

Москва, 14 января. Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила необычное фото, на котором предстала в образе раздетой Снегурочки в совершенно неподходящей для этой роли обстановке.

Танцовщица позирует на снимке рядом с маленькой искусственной елкой, посаженной на пляже Таиланда. При этом на самой Волочковой только красный купальник, солнцезащитные очки и новогодний колпак. Вопреки обыкновению артистка не стала писать большой пост, рассуждая о своем успехе, а просто поздравила всех с прошедшими праздниками.

Большинству подписчиков новый образ Волочковой понравился. Многие поздравили ее в ответ и похвалили за хороший внешний вид.

«Вот наконец-то вижу яркое фото», «Снегурочка, с праздником вас. Радуйте нас фото и видео», «Анастасия, со всеми праздниками!» — пишут в комментариях.

Хотя нашлись и недоброжелатели, которые упрекнули танцовщицу за «страшную фигуру» и «постановочный фотошоп».

Отметим, что сама Волочкова, по ее собственным словам, старается не обращать внимание на хейтеров в соцсетях. Ядовитые комментарии, которые неизменно появляются практически под каждым ее постом, балерина объясняет завистью, бездельем, недолюбленностью, отсутствием самореализации и в целом — неудовлетворенностью жизнью. Она призналась, что ей жаль таких людей, поскольку они, в отличие от нее, не окружены любящими людьми. Артистка также напомнила, что создаваемый ею образ и она сама — это две разные вещи, которые многие смешивают.