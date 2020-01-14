Лещенко прокомментировал идею Жириновского сократить гимн РФ

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что «три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна», а потому один из трех официальных государственных символов РФ нужно сократить. Против этой инициативы в беседе с Федеральным агентством новостей выступил Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Я настаиваю, давайте подправим гимн. Когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна. Пожилым людям тяжело, женщинам, детям», — заявил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР предложил оставить три куплета и один припев и призвал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству проработать этот вопрос. При этом Жириновский напомнил, что за сто лет государственный гимн России менялся шесть раз.

«Назовите мне страну, где шесть раз меняли гимн. Конституцию — каждые 10-15 лет, денежные реформы — каждые 20 лет. Вот в этом же проблема, так называемый зуд на изменения», — цитирует политика Агентство городских новостей «Москва».

Однако певец Лев Лещенко, являющийся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», считает, что всерьез воспринимать слова Владимира Жириновского не стоит.

«Это очередная попытка привлечь внимание к своей персоне», — заявил Лещенко в беседе с ФАН.

По словам Лещенко, «гимн целиком никто никогда не поет».

«Но гимн должен существовать в том виде, в котором он был создан. Это наша история. В нее не надо вмешиваться. Пусть она сохраняется, — сказал Лев Валерьянович. — И вообще, я не знаю, где Владимир Вольфович услышал, что гимн поют от начала и до самого конца, потому что на спортивных состязаниях, каких-то конференциях и прочих мероприятиях исполняется, как правило, только один куплет и припев».

Напомним, гимн России утвержден в конце 2000 года. Музыка к нему была написана композитором Александром Александровым еще в 1939 году как мелодия для «Гимна партии большевиков». Затем на эту музыку Сергей Михалков написал слова для гимна СССР, который был введен с 1944 года. В 2000 году Сергей Михалков сочинил новые стихи для гимна России. За сохранение мелодии проголосовало большинство депутатов Госдумы, а текст гимна из более чем шести тысяч вариантов выбирала специальная комиссия.

Ранее Жириновский раздавал деньги прохожим на Красной площади в Москве, называя их «крепостными и холопами».