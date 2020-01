Миссия ООН в Ливии призвала соблюдать объявленное в стране перемирие

Триполи, 14 января. Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливии призвала стороны конфликта дать шанс дипломатическим попыткам разрешить кризис.

На официальной странице миссии ООН в африканской стране в микроблоге Twitter появилось заявление, адресованное противоборствующим сторонам. В нем подчеркивается необходимость установления мира в стране, в первую очередь, ради гражданского населения. Например, ради детей, которые из-за боевых действий не могут продолжить обучение.

1/2 For the sake of the civilian population in #Tripoli, the 100s of thousands who fled their homes & the 116,000 children who are unable to go to their classes, UNSMIL urges the parties to continue to adhere to the announced ceasefire & to give the ongoing diplomatic efforts ... pic.twitter.com/2Loi5YWTlG