Миссия ООН в Ливии призвала соблюдать объявленное в стране перемирие

Триполи, 14 января. Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливии призвала стороны конфликта дать шанс дипломатическим попыткам разрешить кризис.

На официальной странице миссии ООН в африканской стране в микроблоге Twitter появилось заявление, адресованное противоборствующим сторонам. В нем подчеркивается необходимость установления мира в стране, в первую очередь, ради гражданского населения. Например, ради детей, которые из-за боевых действий не могут продолжить обучение.

«Миссия ООН в Ливии настоятельно призывает стороны продолжать придерживаться объявленного режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

1/2 For the sake of the civilian population in #Tripoli, the 100s of thousands who fled their homes & the 116,000 children who are unable to go to their classes, UNSMIL urges the parties to continue to adhere to the announced ceasefire & to give the ongoing diplomatic efforts ... pic.twitter.com/2Loi5YWTlG — UNSMIL (@UNSMILibya) 14 января 2020 г.

Напомним, перемирие Ливии было объявлено в ночь 12 января. Предложили такую меру президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

В понедельник в Москве прошла встреча по ситуации в африканской стране, на которую прибыли глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Несмотря на то, что переговоры завершились без подписания соглашения между сторонами, многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отметили усилия России, которой удалось организовать такое мероприятие.