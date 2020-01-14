Клинцевич назвал авторитетными действия РФ по урегулированию ситуации в Ливии

Москва, 14 января. Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Франц Клинцевич назвал авторитетными и крайне правильными действия России по урегулированию ситуации в Ливии.

«Все, что делает Москва для создания стабильности и мира в Ливии — крайне правильно, нужно и авторитетно. Эти действия в конечном итоге приведут к стабилизации в целой стране и создадут условия, при которых не будут гибнуть люди», — выразил уверенность сенатор.

Клинцевич обратил внимание на то, что конструктивная внешняя политика Российской Федерации, ее авторитет, как и авторитет президента страны Владимира Путина, сформировали такие условия, при которых виден результат. По его словам, в африканскую страну пришел хаос при непосредственном участии США, а «разгребать» это все приходится РФ, пишет «Инфореактор».

Он напомнил, что прошло почти девять лет с момента, когда благодаря необдуманным и преступным вашингтонским действиям Ливия оказалась разорвана на две части, а их законный президент был убит.

Напомним, 8 января президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Лидер РФ выступил с предложением о прекращении огня в Ливии. Так, с 12 января в Триполи впервые за продолжительное время установилось перемирие.

Ранее Клинцевич объяснил, как Владимир Путин смог добиться перемирия в Ливии, наступившего впервые за долгие годы. По его словам, Запад никогда не стремился добиться стабильности и мира в африканской стране, лишь усиливая напряженность в регионе.

Накануне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему вариант соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) не учитывал некоторых требований ЛНА. Подписание документа было на некоторое отложено, но режим прекращения огня в Ливии по-прежнему соблюдается.