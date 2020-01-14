Литовский депутат Анушаускас предложил отпраздновать «день взятия Москвы»

Вильнюс, 14 января. Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отпраздновать 410-летие со дня вступления польских и литовских войск на территорию Москвы. Этой идеей он поделился на своей странице в Facebook.

«Первого октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября республиканские войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, военные склады и запретили москвичам носить оружие», — написал Анушаускас, отметив, что «день взятия Москвы» стоит отметить не только в Литве, но и в Польше.

Предлагаемый литовским депутатом праздник мог бы длиться до десяти дней. По словам парламентария, в этот период в Литве и Польше могли бы запускать салюты и «выражать свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства».

Отметим, что предложение Анушаускаса стало реакцией на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая удивилась решением Варшавы не отмечать 75-ю годовщину освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, польско-литовская армия захватила Москву в 1610 году. Оккупация длилась два года, пока в 1612 году город не освободило Второе народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Ранее бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил отметить на Украине «450-летие сожжения Москвы», пишет URA.RU. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал эту идею бредом.