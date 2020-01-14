Иран, Канада и Украина обсудили расследование крушения украинского «Боинга»

Тегеран, 14 января. Авиационные чиновники Ирана, Канады и Украины провели совещание в Тегеране, в ходе которого обсудили ход расследования крушения украинского «Боинга». Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

8 января в районе Тегерана потерпел крушение украинский авиалайнер «Боинг-737». В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, которые находились на борту авиалайнера.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана распространил заявление, в котором сообщалось, что украинский самолет был случайно сбит силами ПВО республики из-за провокации США. По данным ведомства украинский «Боинг» был принят за американскую крылатую ракету.

Иранские власти принесли свои соболезнования в связи с крушением украинского самолета, пообещав наказать всех причастных к трагедии.

Многие эксперты отмечают, что данный инцидент стал результатом безответственных и авантюрных действий США на Ближнем Востоке, которые также привели к серьезному обострению ситуации в регионе. 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

8 января Вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским военным базам в Ираке. Удар стал ответом Ирана на убийство Сулеймани.

По мнению политолога Сергея Маркова, действия США на Ближнем Востоке дали новый смысл лозунгу «янки гоу хоум». При этом большая часть стран региона пытаются избавиться от токсичного присутствия США на Ближнем Востоке.