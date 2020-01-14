Верховный суд РФ на три месяца приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Москва, 14 января. Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии «Гражданская инициатива» после двух предупреждений о допущенных нарушениях. Отмечается, что суд постановил удовлетворить исковые требования Минюста России.

Кроме того, было принято решение приостановить деятельность всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» на три месяца. Как пишет РИА Новости, по итогам проведенной в 2018 году плановой проверки документов в адрес «Гражданской инициативы» дважды выносили предупреждения.

Напомним, Министерство юстиции России потребовало приостановить деятельность партии Дмитрия Гудкова и Андрея Нечаева «Гражданская инициатива». Соответствующий иск ведомством был подан в Верховный суд РФ.

Напомним, Дмитрий Гудков был одним из тех, кто по наущению западных «спонсоров» пытался организовать незаконные митинги в Москве под предлогом протестов против отказа в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. До выборов на абсолютно законных основаниях не были допущены несколько представителей так называемой оппозиции, в подписных листах которых нашли недопустимое количество брака, в том числе подписи умерших людей.

По итогам незаконного митинга 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Также были возбуждены десятки административных дел, в том числе против самого Гудкова, который был приговорен к административным арестам.

По итогам незаконных митингов в Москве была создана специальная комиссия Госдумы, которая занимается фактами вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России.

В октябре глава штаба Гудкова Виталий Венедиктов летал в Варшаву на форум Немцова, после которого так называемая оппозиция получила дополнительное финансирование из-за рубежа.

Дмитрий Гудков вместе со своим отцом Геннадием Гудковым также замешан коррупционных схемах, связанных в частности с незаконными мусорными свалками в Подмосковье. Кроме того, Гудкова могут привлечь к ответственности за нападение на журналистов ФАН. Позорный инцидент, о котором подробно сообщало Федеральное агентство новостей, имел место в июле 2019 года. Дмитрий Гудков напал на журналистов, встретивших его в аэропорту «Домодедово», когда он вместе с отцом Геннадием Гудковым возвращался из Варны в Москву.