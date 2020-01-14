Политолог Перенджиев требует ужесточить наказание для организаторов незаконных акций

Москва, 14 января. Наказание за нападение на правоохранителей, участие в незаконных акциях и разжигание беспорядков нужно ужесточить в РФ для организаторов подобных мероприятий, заявил член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Муса Плиев и Элисхан Ажигов были признаны виновными в метании камней в сотрудников Росгвардии в ходе акции 27 марта в Магасе. Их приговорили к 17 и 18 месяцам колонии, но в заключении они пробыли менее девяти месяцев. Эксперты отмечают традиционную мягкость российских законов в подобных приговоров.

По мнению политолога, российское законодательство в этом смысле уникально. При первом правонарушении, как считает Перенджиев, к злоумышленникам относятся очень лояльно: им дается возможность обдумать свои действия за короткий срок заключения и сделать выводы. Однако, по мнению эксперта, при повторном нарушении наказывать нужно гораздо строже и жестче.

В связи с этим член экспертного совета «Офицеры России» напомнил о летних митингах в Москве, которые были организованы сторонниками скандального блогера Алексея Навального. По его словам, на акциях были попытки устроить массовые беспорядки, отмечались случаи сопротивления стражам порядка и даже нападения на них. В подавляющем большинстве случаев исполнители отделывались лишь штрафами. При этом во Франции, где «желтые жилеты» уже больше года устраивают беспорядки, суд отправлял нападавших на силовиков «в тюрьмы десятками», указал аналитик.

Псевдооппозиция организовала незаконные акции в Москве в июле-сентября. Поводом для этого стал отказ МГИК регистрировать так называемых «независимых кандидатов», пойманных на фальсификации подписей избирателей, на выборы в Мосгордуму. Протестующие устроили погромы в центре российской столицы, что привело к задержаниям.

В то же время организаторы беспорядков в подавляющем большинстве случаев остались безнаказанными — в худшем случае по отношению к ним применили административный арест и штраф. При этом незаконные акции были устроены по абсолютно надуманному предлогу — претенденты на депутатское кресло сами фальсифицировали подписи в свою пользу, чтобы обвинить в предвзятости избирком. Кроме того, митинги открыто поддерживались США и некоторыми европейскими странами, к тому же они оплачивались из-за рубежа.

«Если к рядовому исполнителю на акциях протеста, оболваненному лозунгами антироссийских сил, на первый раз и можно проявить какое-то снисхождение, то к организаторам таких митингов наказание должно быть максимально суровым, — сказал Перенджиев в интервью «Экономике сегодня». — Если организаторы митингов выполняют заказ внешних сил, то должны показательно за это ответить. В то же время они явно получают деньги на проведение акций из-за рубежа – здесь уже должен активно работать Росфинмониторинг, чтобы выявлять и пресекать подобные транши. Параллельно необходимо работать и с населением – объяснять, чего стоят лозунги и обещания «оппозиционеров», работающих под внешним влиянием».

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», признанный в России иностранным агентом, получает деньги из-за рубежа, и это доказано. На территории Великобритании действует фонд для финансирования ФБК и его руководителей. Команда фонда называет полученные средства «пожертвованиями сторонников» и отказывается регистрировать организацию иноагентом, за что вскоре получит первый штраф.

Эксперты неоднократно говорили, что команда Навального использует россиян для организации беспорядков, при этом сама остается в тени. И если до сборищ «оппозиционеров» навальнята обещают сторонникам юридическую помощь и защиту, то после задержаний мгновенно забывает о них. Наслушавшись скандального блогера, его сторонники вынуждены отвечать по закону за противоправные действия.

«Исполнители со временем одумываются, они в итоге становятся жертвами манипуляторов. А пресекать в первую очередь надо работу именно организаторов и провокаторов», — добавил эксперт.

По его мнению, главное, чтобы акции, прошедшие в Москве летом, не повторились, когда западные спонсоры отправят псевдооппозиции очередной заказ.