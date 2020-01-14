Страшное ДТП с участием двух иномарок произошло в Татарстане, погибли три человека

Казань, 14 января. Три человека стали жертвами ДТП с участием двух легковушек в Татарстане, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла в Арском районе недалеко от населенного пункта Учили. По предварительной информации, столкнулись Toyota Corolla и Renault Duster.

В Арскую ЦРБ доставили Татьяну В., 1971 года рождения с ушибом головного мозга, травмой живота, переломом левой голени. Туда же госпитализировали Анатолия С., 1979 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом правого бедра.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

В состоянии средней тяжести госпитализирован Рафис З., 1974 года рождения, он получил ушиб грудной клетки и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму.

На месте ДТП погибли Накип М., 1966 года рождения, Алиса С., 1986 года рождения, еще одного погибшего мужчину пока не опознали. При нем нашли карточку на имя Ильфата Г., 1954 года рождения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.