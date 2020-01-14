Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в сирийской Думе

Дума, 14 января. В сирийском городе Дума военнослужащие Вооруженных сил России провели очередную гуманитарную акцию. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Мирным жителям раздали продовольственные наборы. Школьники получили в подарок рюкзаки. Кроме того, нуждающимся местным жителям российские врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь. К мероприятию присоединился общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

В результате боевых действий во время проведения антитеррористической операции в 2017-2018 годах порядка 80 процентов домов в этом сирийском городе оказались разрушены боевиками незаконных вооруженных формирований. И по сей день в Думе отсутствует центральное водоснабжение, с перебоями поступает электричество. Несмотря на усилия сирийских саперных подразделений, огромная часть территорий города до сих пор не разминирована. Именно поэтому военные российского центра прибыли в Думу для оказания помощи местному населению.