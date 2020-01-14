Эксперт Уралов уличил украинских депутатов в «политической шизофрении»

Москва, 14 января. Высказывания украинских депутатов о Москве свидетельствуют о «политической шизофрении», поскольку демонстрируют очевидный конфликт двух противоречивых мнений. Об этом заявил политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов.

В эфире радио Sputnik он прокомментировал высказывание экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко. Парламентарий, говоря об идее лидера «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы», заявил, что «палить» столицу ему жаль, поскольку Москва строилась «не за час» и якобы именно украинским народом.

Уралов заметил, что у украинского парламентария сложилась двойственное отношение к городу.

«Я считаю, что это проявление политической шизофрении. Потому что, с одной стороны, провозглашается курс «прочь от Москвы» — Россия объявлена «главным врагом» и «источником зла». Но когда доходит до каких-то исторических споров, то вдруг приходит понимание того, что мы имеем общие корни и являемся одним народом и находимся в рамках одной культуры», — сказал он.

Политолог пришел к выводу, что у представителя Киева существует «конфликт двух мнений в одной голове», иными словами — уличил его в шизофрении. По мнению Уралова, «украинский политический класс сам себя загнал в такую ситуацию».

Ранее экс-депутат Рады Чубаров предложил отметить 450-летие со дня сожжения Москвы, напомнив, что в XVI веке крымский хан Девлет-Гирей пришел на Русь и спалил деревянный город. По случаю «славной исторической даты» бывший депутат планировал выпуск юбилейных монет и марок, а также установку памятника в Киеве крымскому хану, напоминает «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.