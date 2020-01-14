Американский ученый заявил, что кофе помогает в борьбе с лишним весом

Вашингтон, 14 января. Четыре чашки кофе помогут избавиться от жировых отложений, считает ученый из Гарвардской школы здравоохранения Деррик Джонстон Альперет.

В исследованиях приняли участие 126 мужчин и женщин с ожирением. Они выпивали по четыре чашки кофе в день в течение шести месяцев. Оказалось, что за это время их организм сжег по 4% жира.

«Мы были действительно удивлены наблюдаемой потерей веса, которая была обусловлена потерей жировой массы среди любителей кофе», — прокомментировал Альперет, его слова цитирует Planet Today.

Американский исследователь считает, что потеря жира может быть результатом метаболической реакции. Кофеин запускает метаболизм, следовательно, жир сжигается быстрее.

Диетолог отметил, что четыре чашки в день соответствуют норме. Европейцы, к примеру, выпивают до 7 чашек кофе в день. Его коллега Конни Дикман из Академии питания США добавила, что кофеин способен подавлять чувство голода.

Вероятно, это также отразилось на системе питания участников исследования. Альперет считает, что решение включить в рацион четыре чашки кофе должно быть обдуманным. Люди также должны учитывать другие продукты, которые содержат кофеин.

Ученый добавил, что влияние кофе на жировые клетки нужно детально изучить. Механизм запуска ускоренного метаболизма с помощью кофеина пока вызывает споры у исследователей.

Альперет подчеркнул, что бороться с лишним весом нужно не только диетой, употреблением кофейных напитков, но и с помощью спорта. В любом случае, это очень индивидуально и требует консультации у врача, добавил он.