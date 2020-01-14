Против главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа выступили подконтрольные ему боевики

Триполи, 14 января. Среди террористов нелегитимного Правительства национального согласия Ливии (ПНС) возникло недоверие к его главе Файезу Сарраджу. Подчиненные незаконным «властям» боевики до сих пор находятся в боевой готовности.

Официальный представитель оперативного штаба операции «Вулкан гнева», которую проводят бандформирования ПНС, Абдель Малик Мадани высказал недоверие Файезу Сарраджу. По его словам, они до сих пор не могут понять подробностей соглашения о мире, подписанного главой триполитанского «правительства». При этом находящиеся в столице боевики до сих пор находятся в полной боевой готовности, чтобы снова начать атаку на Ливийскую национальную армию (ЛНА). Об этом пишет alsaaa24.

Напомним, 13 января в Москве состоялась встреча с между фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром и премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем. Переговоры прошли при участии России и Турции и касались урегулирования ситуации в Ливии. Стороны обсуждали перемирие в течение шести часов, после чего им предложили подписать мирное соглашение.

В результате этой встречи сторона ПНС подписала проект документа по урегулированию в стране. В свою очередь Халифа Хафтар взял время на изучение текста соглашения. Как впоследствии стало известно, фельдмаршал вернулся на родину, не подписав документ. При этом в республике до сих пор сохраняется перемирие, начатое 12 января.

Следующее обсуждение ситуации в Ливии произойдет на конференции в Берлине 19 января. О проведении международного форума канцлер ФРГ Ангела Меркель уже сообщила президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер поддержал эту инициативу, добавив, что поможет найти пути выхода из кризиса в Ливии. Также свое участие подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.