Тегеран, 14 января. Командующий армией Ирана Абдоль-Рахим Мусави заявил, что страна значительно усилила безопасность своего воздушного пространства после трагедии с украинским «Боингом-737». Об этом сообщает Telegram-канал Pars Today Russian.

По словам Мусави, Тегеран «не позволит врагу злоупотреблять» авиакатастрофой и использовать ее в своих целях.

Напомним, что украинский пассажирский самолет «Боинг-737» 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли.

Власти Ирана взяли на себя ответственность за авиакатастрофу, заявив, что причиной крушения стала ошибка сил ПВО, которые были приведены в боевую готовность из-за активизации военных действий со стороны США.

По словам политолога Сергея Маркова, на сегодняшний день популярный в XX веке лозунг «янки, гоу хоум» вновь обретает актуальность в связи с деструктивной ролью, которую США играют на Ближнем Востоке. Именно их действия привели к беспрецедентному обострению обстановки в регионе после того, как иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате удара американского беспилотника по аэропорту Багдада. Провокация США привела к удару иранских сил по американским объектам и объявлению военной операции «Мученик Сулеймани», цель которой — борьба против американских сил в Ираке.