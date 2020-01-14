Богданов обсудил с послом Италии подготовку конференции по Ливии

Москва, 14 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Италии в Москве Паскуале Терраччано ситуацию в Ливии на встрече во вторник. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД РФ отметили, что особое внимание Богданов и Терраччано уделили подготовке международной конференции по Ливии в Берлине, которая запланирована на 19 января.

«В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине», — говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов проинформировал представителя Италии об итогах межливийских мирных переговоров в Москве.

В понедельник в Москве прошли переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. В них также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром.

Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.

Прекратить боевые действия в Ливии предложили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Благодаря их усилиям ночью 12 января в Ливии впервые за долгое время вступил в силу режим тишины.