Финансовая компания собирает подарки для пожилых людей в России

Компания «Киви Банк» помогла благотворительному фонду «Старость в радость» собрать деньги на подарки пожилым людям к новогодним и рождественским праздникам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По статистике, социальная ответственность бизнеса и его вовлеченность в благотворительные проекты неуклонно растут, что становится особенно явным в новогодние дни. Сотрудничать с фондом «Старость в радость» компания начала семь лет назад, сначала — по личной инициативе председателя правления «Киви Банка» Евгении Чиликиной.

«Люди могут помочь двумя способами: принести подарок старикам или отправить деньги, на которые мы затем закупаем и отправляем подарки», — пояснила она ФАН алгоритм взаимодействия.

Благотворительный фонд «Старость в радость» организован в 2006 году из одноименного волонтерского движения. Своей главной целью фонд выбрал качественное улучшение жизни пожилых людей. Бизнес постепенно включается в эту работу. Например, по словам Чиликиной, только в их организации с каждым годом количество вовлеченных в помощь старикам сотрудников растет, причем совершенно добровольно.

«Конечно, вовлечению способствует поддержка от компании, но если раньше это была локальная личная инициатива, то теперь мы чувствуем, что инициатива интересна далеко не только нам», — отметила бизнес-леди.

На сотрудничестве с фондом «Старость в радость» благотворительная работа не остановилась. Молодое поколение банк решил охватить на уровне системного проекта — через развитие образовательного проекта Finteen, направленного на повышение уровня финансовой грамотности подростков и популяризацию финтех-отрасли среди них.