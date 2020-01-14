Володин заявил о недоработке Госдумы и правительства в реализации послания президента РФ

Москва, 14 января. Задачи, поставленные президентом в предыдущем послании Федеральному собранию, не реализованы на 100%. Такую позицию в ходе заседания озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«План законодательного обеспечения реализации предыдущего послания выполнен только на 81%. Когда мы называем эту цифру, кто-то говорит — ведь она большая. Она действительно большая – 81%. Другие говорят, что мы впервые его выполняем на 81% — раньше было меньше. Но, уважаемые коллеги, необходимо признать, что в оставшихся 19% — нерешенные проблемы людей. И мы должны быть самокритичны: недорабатываем с правительством Российской Федерации в вопросе реализации послания», — констатировал Володин.

По его словам, необходимо ставить перед собой задачу выполнения послания президента на 100%.

«Тогда мы сможем взять и сказать: да, мы сделали все для того, чтобы были решены задачи, которые поставил президент. Пока мы так сказать с вами не можем», — подытожил Володин.

Напомним, ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 15 января.