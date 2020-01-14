Швыткин на примере наглого убийства Сулеймани объяснил преступный характер действий США

Антивоенный лозунг 1960-х годов «Янки, гоу хоум!» (Yankee, go home!), адресованный американским войскам, размещенным на базе в Гуантанамо на Кубе, сегодня обрел новое звучание, считают политики и эксперты. Совет Безопасности ООН должен недвусмысленно потребовать от США вывести свои войска с Ближнего Востока, в первую очередь, из Сирии и Ирака, где американцы находятся незаконно, используя борьбу с запрещенным в РФ «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1) как предлог, а на деле — поддерживая терроризм. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Тегеран намерен привлечь к суду президента США Дональда Трампа за убийство видного иранского военного деятеля генерала Касема Сулеймани. Напомним, автомобиль с Сулеймани был атакован американским беспилотником, когда иранский генерал находился с визитом в Ираке. Погиб и сам Сулеймани, и сопровождавшие его лица. Как выяснилось позже, приказ об убийстве отдал лично Дональд Трамп.

В связи с этим Иран намерен всеми силами добиваться, чтобы президент США понес личную ответственность за это преступление. Глава верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что обвинения Трампу в убийстве будут предъявлены в суде.

«Мы не оставим его (Трампа) в покое, за свои преступления он должен предстать перед международным трибуналом», — подчеркнул глава судебной власти Ирана.

«Я уже давно говорю, что Соединенные Штаты Америки являются международным агрессором в самом прямом смысле этого слова, — отметил парламентарий. — Именно США и их пособники, находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики, — главные распространители терроризма в регионе. При этом США ловко манипулируют террористами, в том числе самыми опасными — из «Исламского государства».

Кроме того, Вашингтон еще и неплохо наживается на своей незаконной деятельности, напомнил зампред комитета Госдумы.

«США преследуют в ближневосточном регионе не только военные и политические, но также экономические цели, — отмечает собеседник ФАН. — Американцы захватывают там нефтяные месторождения, присваивая доходы от фактически украденной нефти. Подобные действия являются грубейшим нарушением международного права, это прямо можно назвать преступной деятельностью. Считаю, все эти вопросы должны быть вынесены на заседание Совета Безопасности Организации Объединенных наций. Именно СБ ООН должен принудить США вывести из региона свои войска, кроме того, необходимо решительно потребовать от Вашингтона соблюдения международных норм и международного права».

По словам российского парламентария, именно США виноваты в новом обострении ситуации на Ближнем Востоке, которое стало следствием беззаконного даже с точки зрения американского права убийства генерала Сулеймани.

«Если говорить о наглом убийстве Сулеймани, то США уже сами косвенно признали, что у них нет никаких доказательств его якобы «вины». То есть убийство иранского генерала — это абсолютно противоправное действие даже с точки зрения собственных законов США. Так что все действия США в этом регионе можно смело квалифицировать как абсолютно преступную деятельность, и американцам давно пора оттуда убираться», — резюмировал Юрий Швыткин.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в конце декабря 2019 года после авиаудара США по объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Вслед за этим последовали попытки представителей «Хезблоллы» штурмовать американское посольство в Багдаде, а затем — демонстративное и наглое убийство Сулеймани по приказу Трампа.

В ответ на это Иран атаковал американские базы в Ираке, а иранский парламент признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

Отметим, крушение украинского «Боинга», приведшее к гибели 176 человек, тоже косвенно на совести США — именно американцы первыми атаковали Иран, который вынужден был защищаться, и гражданский самолет был сбит иранской ракетой в результате трагической случайности.

Янки (Yankee) — это прозвище американцев, первоначально — выходцев из Голландии, затем — в основном, жителей северных штатов, в первую очередь, Новой Англии (Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт). В 1950—1960 годах во время войн в Корее и Вьетнаме с участием американских войск выражение «Yankee, go home!» стало популярным антивоенным лозунгом, таковым оно остается и по сей день.

1 Организация запрещена на территории РФ.