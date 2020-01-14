Особенности американской свободы слова. Колонка Голоса Мордора

Свобода слова в США — категория священная и неприкосновенная. Это известно всем и не требует никаких доказательств. Говоря математическим языком — аксиома. Если же эту вашу свободу каким-то образом нарушают — вы можете обратиться в суд, который в США тоже самый-самый. Справедливый и непредвзятый. И в США неустанно доказывают, что все обстоит на самом деле так, как декларируется. Получается, правда, не очень.

Вот, например, все вы знаете Facebook — самую крупную и распространенную соцсеть в мире. Она тоже декларирует принципы свободы, справедливости — в общем, за все хорошее и против всего плохого. И ведь на самом деле: если вы постите котиков, то вам совершенно ничего не угрожает. И даже если вы будете писать на политическую тему — тоже все будет нормально. Можно писать о том, что Россия напала на Украину, забрала у нее Крым. Можно писать про то, что в России всячески ущемляются различные свободы и царит самая настоящая диктатура. Можно писать про то, как диктатор Башар Асад травит химическим оружием свой народ, а отважные «Белые каски» спасают невинных мирных жителей. Можно писать про то, как угнетается несчастный иранский народ.

Можно писать многое — и вам за это ничего не будет. С одним лишь условием: вы должны писать то, что разрешает писать американская свобода слова. Потому что свобода эта — для всех. Если ваше мнение чем-то отличается от «генеральной линии партии и правительства» — вам попросту заткнут рот. Без сантиментов и объяснений. Просто вырубят — и все. В лучшем случае напишут, что вы «нарушили правила сообщества», при этом совершенно не уточняя, какие именно правила. Сами должны понимать. Чай не дети.

Если вам это не нравится — можно обратиться в суд. Так, как, например, поступило российское новостное агентство ФАН, страница которого была в Facebook отключена именно таким образом: практически без объяснения причин. Назвать какую-то конкретную причину не смогли.

Точно так же, как и власти США, которые называли ФАН в числе тех, кто «вмешивался в американские выборы». Вмешивались и все. Не требуйте никаких подробностей. А будете требовать — отключим нафиг и вас.

В ФАН надеялись на справедливость американского суда, о которой говорится так много и которая ставится в пример всему миру. Тем более, что в ФАН были уверены в том, что совершенно ничего не нарушали и вели себя предельно корректно. В противном случае зачем было бы обращаться в суд, чувствуя за собой какую-либо вину?

И самый справедливый в мире суд прекрасно продемонстрировал свою справедливость и непредвзятость. Федеральный судья Калифорнии Люси Кокс заявила, что агентство ФАН «не представило убедительных доказательств» нарушения первой поправки к Конституции США о свободе слова. То есть, получается, что самое обычное затыкание рта за то, что твое мнение не совпадает с «генеральной линией партии и правительства», не является убедительным доказательством нарушения свободы слова. Но и этого мало.

Самый справедливый и непредвзятый в мире суд решил переплюнуть сам себя. Он постановил, что из-за того, что «истец не может исправить недочеты в деле», ему отказано в повторных исках. Что за «недочеты» — не понятно. Хотя на самом деле понятно даже очень. Главный недочет — это как раз то самое альтернативное мнение, свободу которого вроде бы и должна гарантировать та самая первая поправка к Конституции США.

Самое интересное, что нет совершенно никакой конкретики. Абсолютно. РИА ФАН является стабильно любимой целью для многих поборников «демократии и свободы слова», которые обвиняют агентство в ангажированности и распространении фейковых новостей. Но раз дело обстоит на самом деле так — нет ничего проще, как совершенно законно, при предъявлении доказательств, показать это в суде, ссылаясь на конкретные статьи и новости, не используя дебильный птичий язык и расплывчатые формулировки. Просто скажите прямо: к чему конкретно у вас есть претензии. Но не говорят. Потому что, если разбираться по закону, никаких претензий нет и быть не может. Есть только одна проблема — слишком уж неудобное мнение, которое очень хочется придавить и задушить. Чтобы не портило благостную картинку «правильных новостей» и демократического дискурса.

Смешно то, что такая ситуация практически невозможна в «тоталитарной диктаторской» России. В которой, по общепринятому мнению, совершенно нет никакой свободы слова. В России совершенно свободно чувствуют себя и оппозиционные, и западные СМИ, какие бы мнения они не выражали. Да и к фейкам оппозиционеров в России как-то уж излишне толерантны. Да, я понимаю, что, когда «Новая газета» пишет про ужасы реакторного отсека на крейсере « Адмирал Кузнецов», она подставляет сама себя и это лишь лишний повод для стеба над этими совестливыми и неполживыми людьми. Но их фейки не всегда так уж безобидны.