Сенатор Морозов назвал политизированным заявление Кальюлайд о РФ

Москва, 14 января. Мнение президента Эстонии Керсти Кальюлайд касательно того, что Россия не оправдала возложенных на нее надежд, очень характерно для Запада, желающего, чтобы РФ во всем уступала, а еще лучше — развалилась. Об этом заявил во вторник член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По словам сенатора Морозова, подобное заявление является политизированным и субъективным мнением эстонского лидера. Он обратил внимание на то, что президент Эстонии должна заниматься внутренними делами своей страны, а не историческими событиями, пишет «Политика сегодня».

«Не дело эстонского президента или руководителя любой другой страны давать какие-то исторические оценки по жизни и развитию другого государства, этим пускай историки занимаются», — указал он.

Впрочем, добавил Морозов, подобная позиция очень характерна для Запада, которому нравилась «покладистая Россия».

Напомним, в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Кальюлайд заявила, что эстонский народ ожидал, что Россия превратится в «свободную страну» при президенте РФ Борисе Ельцине. Однако, по ее словам, ожидания Таллина не оправдались, сообщает НСН.