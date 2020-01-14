Иран планирует привлечь США к ответственности в суде в Гааге за убийство Сулеймани

Тегеран, 14 января. Тегеран планирует привлечь власти и Вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Ранее председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что нарушение закона будет преследоваться. Он считает, что в качестве главного обвиняемого нужно вызвать президента США Дональда Трампа. Именно по инициативе главы Белого дома американцы нанесли удар, в результате которого погиб Сулеймани.

«Мы намерены привлечь к ответственности в Международном уголовном суде американскую армию, правительство и Трампа по [делу] об убийстве Сулеймани», — уточнил Эсмаили.

Он напомнил, что у Тегерана есть три инстанции для уголовного преследования США – через Высший суд Ирана, суды Ирака и МУС.

Напомним, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу Трампа.

Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

Министр иностранных дел России назвал убийство Сулеймани «кульминацией» противоправных действий США.