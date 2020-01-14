Клинцевич напомнил «разочаровавшейся в России» Кальюлайд о долгах Эстонии перед ЕС

Москва, 14 января. Эстония действует по указке западного «хозяина» и ограничивает свободу слова, допуская цензуру в отношении радио Sputnik. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о «разочаровании в России».

«Там никакой свободы слова нет, есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: «Этих поставить в стойла». Пусть стоят, она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле», — отметил сенатор.

Клинцевич также напомнил, что у Эстонии есть долги перед Евросоюзом, которые прибалтийская страна должна начать выплачивать уже в этом году. По мнению сенатора, данная ситуация ставит под угрозу эстонскую экономику.

«Зато у них сложилось очень хорошо: людей нет, бюджета нет, экономика развалена. <…> Бесплатный сыр у европейцев только в мышеловке», — заявил сенатор корреспонденту телеканала «360».

Ранее в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Кальюлайд заявила, что во времена президентства Бориса Ельцины «эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободной и демократической страной», однако «все сложилось не так», передает НСН. Слова президента Эстонии рассмешили россиян, отметивших, что задачи двух государств несопоставимы по масштабу.