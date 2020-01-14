Тактаров объяснил, почему актерам из России тяжело попасть в Голливуд

Москва, 14 января. Российский и американский актер Олег Тактаров рассказал, почему отечественные артисты не слишком востребованы в Голливуде. По его словам, при определенных условиях пробиться в мировое кино можно.

Тактаров считает, что главным барьером на пути к карьере в Голливуде является английский язык. Чтобы играть в кино, нужно говорить на уровне носителя языка.

«Даже с английским языком есть акценты, которые мы не улавливаем, над ними надо работать. Всем остальным примерно одинаково сложно», — отметил актер, его слова передает телеканал «360».

Он добавил, что актеры, которые попытали счастья на Западе, не смогли построить хорошую карьеру. Он вспомнил о Савелии Крамарове и Анталье Андрейченко, которые покоряли американский кинематограф, будучи уже состоявшимися актерами у себя на родине.

Но в США всегда требовалась другая актерская игра, другая школа, добавляет Тактаров. По его словам, многие русские артисты, которые снимаются в американских сериалах, не могут попасть в Голливуд. Они получили образование в России, но не учились в Америке.

А если актер «учился с нуля» в США, то ему проще построить карьеру в этой стране, уверен Тактаров. Он добавил, что кастинг-продюсеры всегда смотрят на талант актера, а не на его популярность и предыдущие успехи.

По его словам, «Голливуд — это большой рынок», на котором каждый артист продает свой талант. В собственной кинокарьере Тактаров считает лучшими «Лето волков» и «Уходящая натура».

До кинематографа он занимался спортом и стал чемпионом мира по смешанным единоборствам.