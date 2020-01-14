Клинцевич назвал заявление США о «русских хакерах» элементом инфовойны против РФ

Москва, 14 января. Бездоказательные обвинения со стороны США в адрес «русских хакеров» являются элементом информационной войны Вашингтона, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Накануне американская газета The New York заявила об атаке «хакеров из России» на украинскую компанию Burisma. Издание утверждает, что атака якобы была предпринята с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере. Целью хакеров было получить доступ к логинам и паролям сотрудников Burisma Holdings.

Клинцевич, комментируя обвинения в адрес «русских хакеров», отметил, что Запад продолжает распространять ложную информацию, не подкрепляя ее доказательствами.

«Безусловно, это элемент информационной войны. Все, что связано с хакерскими атаками, сегодня по электронному адресу достаточно эффективно устанавливается. Это требует доказательств. Пока все эти вещи голословные», — заявил сенатор в комментарии «НьюИнформу».

Клинцевич уверен, что Россия стала основным фактором внутриполитической борьбы в США. Сенатор напомнил об ответственности тех, кто обвиняет Россию на официальном уровне.

«России пора уже по этому поводу стукнуть кулаком. Обвинили Россию – предъявите доказательства. В противном случае - отвечайте. Это как раз тот самый случай», — подчеркнул сенатор.

Бывший вице-президент США Джо Байден полагает, что действующий американский президент Дональд Трамп проводит недостаточно жесткую политику по отношению к России, Китаю и КНДР. Как утверждает Байден, президент Трамп «понятия не имеет, что делает» в сфере внешней политики. По версии бывшего вице-президента, Российская Федерация «прилагает все силы, чтобы расколоть НАТО», а Дональд Трамп никак не отвечает на это.