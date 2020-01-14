Володин предложил депутатам сделать приоритетом защиту исторической памяти о ВОВ

Защита исторической памяти о Великой Отечественной войне должна стать приоритетом в работе комитетов Госдумы. Такое мнение в ходе заседания озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«2020 год — особый, год памяти и славы 75-летия Великой Победы над фашизмом. Эта Победа завоевана нашими отцами, дедами, прадедами. 27 миллионов советских граждан погибли, защищая нашу Родину и мир», — напомнил Володин.

По его словам, для парламентариев всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне.

«Но сегодня мы с вами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить, переписать историю в своих интересах. Это недопустимо», — подчеркнул Володин.

В частности, он указал на последние решения Сейма Польши, который ранее принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и фашистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Нашим коллегам из Сейма Польши, прежде чем принимать решения, очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны, было бы правильно ознакомиться с заявлением президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта. В тяжелые дни апреля 1942 года он говорил: «На европейском фронте самым важным событием прошедшего года без сомнения стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые», — констатировал Володин.

Те, кто в Польше и в других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить это наизусть, отметил спикер Госдумы.

«В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе. И это не случайно, коллеги. Потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей. Во многом тому, что такое количество концлагерей было развернуто, способствовали предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которая подогревала антисемитские настроения в обществе и создавала почву для последующего геноцида и Холокоста», — добавил он.

«Давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений. Извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и за то, что происходит сегодня», — обратился Володин к коллегам.

По словам спикера нижней палаты парламента, «только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза над «коричневой чумой».