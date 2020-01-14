Эрдоган назвал условие возобновления военной операции «Источник мира» в Сирии

Анкара, 14 января. Турция возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы собственной безопасности. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Все шаги, которые мы делаем от Сирии до Ливии, — только в интересах защиты нашей безопасности​​​. Мы не ищем приключений, у нас нет имперских амбиций… Первый этап отбрасывания террористов от наших границ мы закончили», — напомнил он.

Эрдоган подчеркнул, что при возникновении новой, в том числе минимальной, угрозы границам Анкара возобновит «Источник мира» c того места, где он был прекращен.

Напомним, первый этап контртеррористической операции в северной части Сирии турецкие ВС проводили с 9 по 22 октября 2019 года. Военные боролись с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Они планировали создать на сирийско-турецкой границе так называемую «буферную зону» — своеобразный «пояс», защищающий государственные рубежи от проникновения боевиков.

22 октября Москва и Анкара приняли меморандум, который определил, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкого рубежа.

Кроме того, он регламентировал совместное патрулирование территории российскими и турецкими военными после ухода боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.