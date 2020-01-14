Тайный отпуск в Таиланде уже обходится Навальному более чем в миллион рублей

Имеющий около 3,5 миллиона рублей судебной задолженности перед московскими бюджетными учреждениями Алексей Навальный вывел свыше 800 тысяч рублей с биткоин-кошелька перед путешествием с супругой Юлией в Таиланд во время новогодних праздников. Находясь за границей, он вывел еще 200 тысяч рублей.

Основателя признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» не тяготят миллионные долги, поэтому вместо их оплаты он пользуется, возможно, последним шансом провести очередной заграничный отпуск до того, как ему закроют выезд из страны. Согласно открытым данным на сайте Федеральной службы судебных приставов, в отношении Навального имеется исполнительный лист на взыскания имущественного характера в пользу бюджета Российской Федерации на сумму в 3427359 рублей.

Исполнительный лист датирован 27 декабря, а уже через два дня он выводит более 3,5 тысячи долларов (218,6 тысячи рублей по курсу на 29 декабря) в криптовалюте. Всего в период с 25 по 29 декабря он вывел 838 тысяч рублей.

Сумма более чем внушительная для человека, позиционирующего свой доход как скромный. Кроме того, как состоятельные люди чета Навальных при вылете в Бангкок находилась в зоне так называемой «приоритетной посадки». А во вкладке Instagram «Отметили» ранее появлялась фотография с Навальным в бизнес зале аэропорта «Шереметьево», откуда он вылетел в Таиланд 7 января. С тех пор личный инстаграм блогера не обновляется, а информация о путешествии скрывается, чтобы не вызвать гнев спонсоров и подписчиков, делающих пожертвования на оплату долгов и штрафов.

Во время отпуска 12 января Навальный вывел еще более трех тысяч долларов — 209 тысяч рублей по актуальному курсу, что уже в сумме превышает миллион.

Стоит отметить, что семья Навального не в первый раз едет на новогодние праздники в Таиланд. В прошлый раз новогоднее путешествие всей семьей обошлось в 4,3 миллиона рублей, также выведенных в криптовалюте.

Тем временем в Москве, где остались некоторые другие сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией», продолжается сбор пожертвований на оплату долгов ФБК по возмещению нанесенного незаконными митингами ущерба бюджетным учреждениям. Однако в виду блокировок счетов из-за расследования об отмывании 75 миллионов рублей Владимиру Милову пришлось использовать новую «серую» финансовую схему: донаты поступают не на официальные реквизиты, а на «не засвеченный» счет, номер которого Милов отправляет только по запросу в личные сообщения в социальных сетях. Таким образом ему удалось собрать около 1,5 миллиона рублей, а еще три миллиона привлечь от неизвестных «кредиторов». Это позволило выплатить долги перед ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Автодор» в размере 4,7 миллиона рублей.