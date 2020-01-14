Госкомитет Украины запретил ввоз около 1 млн книг из России за прошлый год

Киев, 14 января. Государственный комитет Украины по телерадиовещанию в ушедшем году запретил ввоз из России 151 издания тиражом около миллиона экземпляров из-за «антиукраинского содержания». Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госкомтелерадио.

По имеющимся данным, решение о запрете основывается на «отрицательных заключениях экспертов» на фоне «несоответствия критериев оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на Украине».

Как сообщала «Газета.Ru», в начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Во исполнение документа кабмин Украины ратифицировал порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в России издательской продукции, которая оказалась на территории Украины без необходимого разрешения.