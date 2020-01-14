Осташко призывает ФАН продолжить наступление на Facebook

Федеральный судья Калифорнии Люси Кох отклонила повторный иск Федерального агентства новостей против социальной сети Facebook, заявив, что, как и в первом иске, ФАН якобы не предоставил «убедительных для суда доказательств» нарушения Первой поправки к Конституции США о свободе слова. По мнению главного редактора журнала Politrussia.ru Руслана Осташко, это решение в очередной раз доказало репрессивность американской судебной системы, которая слепо поддерживает цензуру Facebook, направленную против тех, кто распространяет неприятную для США правду.

Федеральное агентство новостей оспаривает в американском суде безосновательную блокировку своих учетных записей. Аккаунты ФАН были заблокированы в Facebook в апреле 2018 года без указания причин. При этом на них никогда не публиковалась недостоверная информация или сообщения, способные кого-то оскорбить. То есть ФАН никоим образом не нарушил условий пользовательского соглашения соцсети.

ФАН подал иск к администрации американской социальной сети в ноябре 2018-го, потребовав восстановить доступ к странице ФАН и наложить штрафные санкции на Facebook из-за необоснованной блокировки. Этот иск был отклонен, повторный подан в августе 2019-го.

«Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу», — говорится в решении федерального судьи Калифорнии Люси Кох.

По словам Руслана Осташко, это решение демонстрирует, что «американское правосудие очень избирательное и вообще странное», но отсутствие в России официальных представительств Facebook, Twitter, Instagram и YouTube (оно появилось только в конце 2019 года) вынуждает россиян решать вопросы по поводу блокировок, удаления контента, нарушения авторских прав и так далее, за океаном, то есть по месту регистрации соцсетей, а там, как известно, отношение к русским не самое объективное.

«У нас было много проблем с YouTube, но Google, которому принадлежит этот видеохостинг, отказывался участвовать в их решении, а находящаяся в Калифорнии администрация YouTube даже на наши письма не отвечала. История ФАН и соцсети Марка Цукерберга — из этой же серии. Чтобы подобного не повторялось, российское законодательство обязало западные компании, работающие на нашем рынке и зарабатывающие тут деньги, иметь представительства в нашей стране. YouTube соизволил этому соответствовать. То есть официальное представительство Google в России в конце прошлого года решило рассматривать в том числе и вопросы, связанные с YouTube. А вот Facebook, Twitter и Instagram продолжают быть особенными. На каком основании? Эти американские соцсети не соблюдают закон в нашей стране, да и в своей ведут себя точно так же. Но в наших силах им противостоять», — сказал Руслан Осташко в комментарии ФАН.

По его мнению, Россия могла бы пойти по примеру Китая, запретив не соблюдающим ее законы западным компаниям работать на своей территории.

«Китай показал, что это работает, а американские компании теряют большие деньги. Как и у Китая, у России есть аналоги популярных западных сервисов. Я не сторонник, чтобы все запрещать. Но если американские компании продолжат отказываться от открытия в РФ своих официальных представительств, иного выхода, кроме как запретить их, просто нет», — считает Осташко.

Он убежден, что Facebook должен иметь официальное представительство в России, чтобы ФАН, будучи российским средством массовой информации, имел возможность отстаивать свои права не в американском суде, а в российском.

«Правила пользования соцсетью должны быть понятны и равны для всех. Суд тоже должен быть непредвзятым. Но американское правосудие отличается от российского. Есть множество нюансов. У них право прецедентное, у нас — континентальное. И чтобы нашим компаниям эффективно судиться с американскими на их территории, нужно нанимать дорогих американских юристов. Но в этом не будет смысла, если американские корпорации, повторюсь, начнут работать в России по ее законам, имея здесь свои представительства и храня на российских серверах данные о российских гражданах, как прописывает «закон Яровой», — подчеркнул Руслан Осташко.

А пока российские законодатели не нашли способ обеспечить исполнение российского законодательства всеми без исключения, ФАН должен продолжать свою борьбу за справедливость, озвучивая неприятную правду с принципиально наступательной позиции, считает эксперт.