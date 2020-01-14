Аресты по делу о крушении украинского самолета в Иране. События дня. ФАН-ТВ

Встреча глав МИД России и Шри-Ланки
Россия продолжит прикладывать все усилия, чтобы урегулировать ситуацию в Ливии. Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Как отметил министр, в африканской стране «мутят воду» экстремисты, которые перебираются туда из Сирии. В то же время, многие страны нацелены на то, чтобы помочь Ливии выбраться из затяжного кризиса.
«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой авантюры преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ. Усилия, которые предпринимают соседи Ливии: Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ — мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — заявил Сергей Лавров.
Эту тему Сергей Лавров обсудил с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденом. Российский министр сегодня находится в Коломбо с рабочим визитом. В ходе встречи дипломаты также обсудили отношения Ирана и США. Сергей Лавров призвал стороны к диалогу. Также министры затронули тему двусторонних отношений России и Шри-Ланки. Главы МИД сошлись на том, что сотрудничество нужно укреплять и выводить на новый уровень.
Арест по делу украинского «Боинга»
В Иране арестовали несколько человек, которые причастны к крушению украинского самолета. Об этом сообщает агентство Reuters. Сколько задержанных и кто они — пока неизвестно. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января. Сразу после взлета пассажирский самолет потерпел крушение. Погибли 176 человек. Ответственность за трагедию взял на себя Тегеран. Трагедия произошла на фоне обострившихся отношений Ирана и США, когда из-за ярых угроз Вашингтона в республике объявили повышенную боевую готовность.
Торговая сделка
Китай закупит американские товары на 200 млрд долларов. Это одно из условий торговой сделки между двумя странами. Речь идет о промышленных товарах, сельскохозяйственной продукции, энергоносителях. Об этом сообщают китайские СМИ. Первую фазу сделки Пекин и Вашингтон должны согласовать уже завтра, 15 января. Ожидается, что на официальную часть прибудут президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Этот день должен войти в историю, ведь «торговая война» между двумя странами идет уже второй год. За это время Пекин и Вашингтон несчитанное количество раз объявляли о новых пошлинах, а очередные переговоры заканчивались спорами.
Город трудовой доблести
Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» поддержали в Госдуме. Согласно ему, новый почетный статус получат населенные пункты, жители которых внесли огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Это города, где проходили военные действия, работали промышленные предприятия. В таких местах появится стела с изображением герба и текстом указа о присвоении звания. Напомним, соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внес президент России Владимир Путин.