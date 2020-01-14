Аресты по делу о крушении украинского самолета в Иране. События дня. ФАН-ТВ

Встреча глав МИД России и Шри-Ланки

Россия продолжит прикладывать все усилия, чтобы урегулировать ситуацию в Ливии. Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Как отметил министр, в африканской стране «мутят воду» экстремисты, которые перебираются туда из Сирии. В то же время, многие страны нацелены на то, чтобы помочь Ливии выбраться из затяжного кризиса.

«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой авантюры преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ. Усилия, которые предпринимают соседи Ливии: Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ — мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — заявил Сергей Лавров.

Эту тему Сергей Лавров обсудил с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденом. Российский министр сегодня находится в Коломбо с рабочим визитом. В ходе встречи дипломаты также обсудили отношения Ирана и США. Сергей Лавров призвал стороны к диалогу. Также министры затронули тему двусторонних отношений России и Шри-Ланки. Главы МИД сошлись на том, что сотрудничество нужно укреплять и выводить на новый уровень.