Самонкин оценил усилия России, которой удалось устроить встречу сторон конфликта в Ливии

Москва, 14 января. Стороны конфликта в Ливии удалось посадить за стол переговоров в Москве благодаря усилиям России и Турции, считает член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин.

По его словам, Ливия была успешной и сильно страной до вторжения США, однако после утратила суверенитет и превратилась в очаг терроризма.

Как отметил Самонкин, усилия России направлены на борьбу с терроризмом и стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. В рамках этой политики Москве удалось найти компромисс с Анкарой и провести встречу противоборствующих ливийских сторон.

Эксперт считает, что переговоры такого характера необходимы независимо от того, придут ли стороны к соглашению. Прошедшая в Москве встреча не закончилась подписанием документов, однако ничего страшного в этом, по мнению Самонкина нет.

«Мне кажется, что в течение этого года мы увидим еще больше попыток урегулирования, и не с позиции силы, а с позиции здравого смысла и дипломатии», — цитирует его «Слово и Дело».

Переговоры по урегулированию ситуации в Ливии прошли в Москве в понедельник. Предполагалось, что в них примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром.

Тем не менее режим прекращения огня, который предложили ввести в Ливии с 12 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает действовать.

19 января в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии.