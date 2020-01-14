Журналист из Испании скончался в Москве после падения из окна

Москва, 14 января. Журналист информационного агентства Sputnik Антонио Мануэль Санчес скончался в Москве после падения из окна квартиры на улице Кедрова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова», ― сообщил источник ТАСС.

По данным ведомства, 40-летний мужчина упал с восьмого этажа и скончался в результате полученных травм. Санчес имел гражданство Испании и работал в России. По факту происшествия проводится доследственная проверка, пишет НСН.

Генеральный директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал смерть Санчеса большой трагедией. Киселев сообщил в комментарии «Ридусу», что агентство окажет помощь близким журналиста. Он не стал комментировать сообщения о том, что погибший журналист страдал депрессией.