Шаманов заявил, что РФ не будет отчитываться перед НАТО о размещении «Искандеров»

Москва, 14 января. Россия не собирается отчитываться перед Североатлантическим альянсом о размещении своих вооружений, но готова к сотрудничеству, если военный блок задаст соответствующий алгоритм. Об этом во вторник заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях «оттащите свою ракету за Урал». А вы не притаскивайте свои ракеты нам под нос», — подчеркнул Шаманов.

Он обратил внимание на то, что у Москвы открытая позиция по этому вопросу, но РФ не собирается ни перед кем отчитываться за размещение своих вооружений. Шаманов также указал, что НАТО должна заниматься не «пустопорожней болтовней», если хочет взаимодействовать.

Напомним, ранее генеральный секреатрь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военный блок собирается в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей дискуссии и споры ракетой типа 9М729, отмечал Infox.ru​​​. По его словам, альянс примет ряд «оборонительных и соразмерных» шагов.