Востоковед Онтиков назвал успешными переговоры по Ливии с участием Хафтара в Москве

Москва, 14 января. Переговоры по урегулированию кризиса в Ливии, прошедшие в Москве, можно назвать успешными хотя бы потому, что России и Турции удалось усадить враждующие стороны за стол переговоров. Об этом заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт отметил, что у России получилось сделать для Ливии то, чего не вышло у Франции и Италии. И хотя переговоры в Москве завершились без подписания соглашения между сторонами, Онтиков надеется, что режим прекращения огня в Ливии сохранится.

«Если его удастся сохранить, то, может быть, будут какие-то соглашения, какое-то взаимопонимание достигнуто на берлинской встрече», — цитирует востоковеда «Политика Сегодня».

Напомним, в понедельник в Москве прошли переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции и делегаций противоборствующих ливийских сторон. Присутствовали в российской столице глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Как сообщил во вторник МИД РФ, фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии. Он объяснил, что предложенный вариант соглашения не включал многие требования ЛНА. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.

Прекратить боевые действия в Ливии предложили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Благодаря их усилиям ночью 12 января впервые за долгое время вступил в силу режим тишины.

Международная конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине.