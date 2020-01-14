Facebook нарушил право иранцев на свободу слова, удалив записи об убитом США Сулеймани

Тегеран, 14 января. Американская соцсеть Facebook блокирует посты об убитом США иранском генерале Касеме Сулеймани, чтобы люди ничего не узнали об этом выдающемся человеке. Об этом заявил иранский журналист Хаял Муаззин, считающий подобные действия нарушением права на свободу слова.

«Facebook блокирует и удаляет посты, фото связанные с Касемом Сулеймани. Это называется свобода слова? Выбор своего мнения?» — возмутился Муаззин.

Иранский журналист пожаловался, что записи о Сулеймани ему не разрешают публиковать и в принадлежащей Facebook социальной сети Instagram. Подобные действия американских компаний можно считать частью информационной войны.

«Блокировать все хештеги и посты у них не получилось, а значит, в этой информационной войне они проиграли. Более того, я считаю, что необдуманное, подлое убийство генерала приведет к концу правления [президента США Дональда] Трампа. Он закрыл двери переговоров с Ираном», — отметил Муаззин в беседе с «ПолитЭкспертом».

Отметим, что ранее на Instagram пожаловался и иранский футболист Алиреза Джаханбахш — по словам спортсмена, из соцсети удалили опубликованные им фото Сулеймани. По данным иранских СМИ, в Тегеране уже призвали к общенациональному судебному разбирательству против Instagram в знак протеста. Кроме того, представитель иранского правительства Али Рабиеи назвал действия соцсети «недемократическими». В Facebook при этом говорят, что посты о Сулеймани удаляют из соцсетей по требованию законодательства США, так как весной прошло года американское правительство объявило Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде по автомобильной колонне, убив командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права.