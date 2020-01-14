Сергей Безруков вручил премии «Golden Mukhin». ФАН-ТВ

Четвертое торжественное вручение премий «Золотой Мухин» прошло под Старый Новый год в Московском Губернском театре, отмечающем свое шестилетие. Статуэтки достаются его лучшим актерам и сотрудникам.

Вручение наград прошло в антураже Дикого Запада, под соответствующую музыку, с необходимыми атмосферой и колоритом. Премии выдаются в самых разных номинациях: «Лучший помощник режиссера», «Лучшие цеха», «Лучший музыкант» и другие — всего 19.

«Премия уже существует который год. И я знаю, как ждут эту премию, ждут наград. Здесь все по-честному, выбираем лучших. Есть номинации «Лучшая мужская», «Лучшая женская роль», «Лучшая роль второго плана», и так далее. Награждаем всех, кто отличился: а это и администраторы, и водители — то есть все службы, которые работают на успех», — рассказал худрук театра Сергей Безруков.

Некоторые призеры получили награды из рук художественного руководителя и режиссера театра Сергея Безрукова. «Королевами эпизода» признаны Елена Цагина, Ирина Токмакова, Дарья Рябцева, Наталья Карагодина и Анна Цанг. В номинации «Лучшая роль в сказке» победили Дарья Рябцева и Сергей Куницкий. За лучшие роли второго плана отметили Степана Куликова и Елену Петрову. Лучшим актером назвали Сергея Вершинина, а лучшими актрисами Елену Доронину и Анну Снаткину. Наконец, лучшие роли в кино и на телевидении сыграли Антон Хабаров и Карина Андоленко.